Umweltminister Jost fordert Unterstützung für Staatsforst

Saarbrücken Wälder erfüllen ökonomische, ökologische und soziale Funktionen. Vom Bund erwartet der Saar-Umweltminister Veränderungen bei der Hilfe für Waldbesitzer - und er hat eine Idee mit Blick auf den CO2-Zertifikatehandel.

Saar-Umweltminister Reinhold Jost (SPD) fordert vom Bund eine gerechtere Verteilung von Bundesmitteln zur Unterstützung von Waldbesitzern. 500 Millionen Euro aus dem Konjunkturpaket stünden für eine naturnahe Waldbewirtschaftung zum wiederholten Male nur für Privat- und Kommunalwaldbesitzer zur Verfügung. „Wir wollen da eine Gleichbehandlung“, sagte er am Mittwoch in Saarbrücken. „Es kann nicht sein, dass einige wenige Großgrundforstbesitzer und nur die kommunale Ebene davon profitieren, und wir als Musterland Saarland gucken in die Röhre.“