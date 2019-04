später lesen Umweltministerin: Bundesratsinitiative für Tiertransporte Teilen

Umweltministerin Ulrike Höfken hat eine Bundesratsinitiative zu Tiertransporten in andere Länder angekündigt. „Wir brauchen innerhalb der EU aufgrund der immer wieder berichteten Missstände in Drittstaaten dringend bessere Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten“, begründete die rheinland-pfälzische Grünen-Politikerin am Dienstag die angekündigte Initiative in Mainz. dpa