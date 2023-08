Streit um das Raubtier Neuer Wolfsplan fürs Land: Ob jetzt schnellere Abschüsse erlaubt sind

Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) hat schnelleren Wolfs-Abschüssen in Rheinland-Pfalz eine klare Absage erteilt. Unabhängig von Wollen oder nicht Wollen sei der Wolf eine gesetzlich streng geschützte Art, woran sich ihr Ministerium halte, sagte sie am Mittwoch in Mainz bei der Vorstellung des neuen Wolfsmanagamentplans. Eder betonte auch die Funktion des Wolfs im Ökosystem. „Niemand gibt uns das Recht zu sagen, diese Art rotten wir jetzt aus, wenn sie so lebt, dass es uns nicht passt.“ Auch eine Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht wird es laut Eder nicht geben, weil es das Abschießen von Problemwölfen aus nur verkomplizieren würde.