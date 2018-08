später lesen Umweltministerin erwartet weitere Hitzesommer FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Die Menschen in Rheinland-Pfalz müssen sich nach Einschätzung von Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) auch in Zukunft auf trockene Hitzesommer einrichten. „Wir rechnen damit, dass 2018 kein Einzelfall bleibt“, sagte Höfken am Donnerstag in der Fragestunde des Mainzer Landtags. dpa