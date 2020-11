Nach Beförderungsskandal : Umweltministerin Höfken tritt zum Ende des Jahres zurück

Mainz 160 rechtswidrige Beförderungen wurden der Eifelerin in ihrem grün-geführten Ministerium zur Last gelegt. Nun zieht sie die Konsequenzen, tritt noch vor Ende der Legislaturperiode ab - und ist mit ihrem Rückzug nicht alleine.

Am Ende war der Druck auf die Eifelerin zu groß: Ulrike Höfken, rheinland-pfälzische Umweltministerin, teilte am Abend via Pressemeldung mit, zum Ende des Jahres zurückzutreten. Das grün-geführte Haus steht massiv in der Kritik, weil ihm 160 rechtswidrige Beförderungen seit dem Jahr 2011 zur Last gelegt werden. Neben Höfken tritt auch ihr Staatssekretär Thomas Griese den politischen Schlussstrich und geht zum 31. Dezember 2020 in den Ruhestand. Beide begründeten den Schritt damit, die „zentralen Zukunftsthemen Klimaschutz, Energiewende und Biodiversität wieder an erste Stelle zu rücken und zum Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“.