Risse von Weidetieren Umweltministerium will Schutz vor Wolfsangriffen vereinfachen

„Wir lassen die Schäferinnen und Schäfer aber nicht allein“, sagte Manz. Deshalb will das Land die Prävention vor Wolfsangriffen in bestimmten Gebieten vereinfachen. Bislang musste sich ein Wolf dauerhaft in einer Region aufhalten, damit es Fördergelder für Weidetierhalter gibt, um etwa Elektro-Schutzzäune zu errichten. Als sesshaft galten die Tiere in einer Region, wenn sie sechs Monate lang in einem Gebiet nachgewiesen werden konnten. Künftig soll das schon nach drei Monaten möglich sein. „Das soll das Konfliktpotenzial weiter reduzieren und die Herden vor dem Wolf und den Wolf vor dem Menschen schützen“, sagte Manz. Im Juli will das Ministerium den neuen Wolfsmanagementplan, der den Umgang mit den Tieren im Land regelt, veröffentlichen.