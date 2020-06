Unabhängige Aufarbeitung des Missbrauchsskandals läuft an

Trier/Mainz/Speyer Gut zehn Jahre nach der Aufdeckung des Missbrauchsskandals tritt die katholische Kirche in eine neue Phase der Aufarbeitung. Jetzt geht es in den Bistümern um Verantwortung und Fehlverhalten. Unabhängige Experten und auch Opfer sind mit dabei.

Bei der Aufarbeitung von hundertfachem sexuellen Missbrauch in den katholischen Bistümern in Rheinland-Pfalz und im Saarland sitzen nun Opfer und externe Fachleute mit am Tisch. Und sie richten ihre Augen vor allem auf die Institution Kirche: Das sieht eine Erklärung vor, die die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) und der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung unterzeichnet haben - und die nun auch offiziell in den Bistümern wirksam wird. Als einer der ersten Bischöfe bundesweit hat der Trierer Bischof Stephan Ackermann am Donnerstag für sein Bistum die unabhängige institutionelle Aufarbeitung in Gang gesetzt.