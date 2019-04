später lesen Unbekannte beschießen fahrenden ICE Teilen

Twittern

Teilen



Unbekannte haben bei Ladenburg in Baden-Württemberg einen nach Saarbrücken fahrenden ICE mit einer Luftdruckwaffe beschossen. An vier Waggons seien an neun Stellen Beschädigungen entdeckt worden. Projektile habe man bislang aber nicht gefunden, wie die Bundespolizei am Freitag weiter berichtete. dpa