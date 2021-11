Unbekannte beschmieren Kriegsdenkmäler in Wadern mit Farbe

Wadern Unbekannte haben zwei Kriegsdenkmäler bei einer katholischen Kirche in Wadern (Kreis Merzig-Wadern) mit Farbe beschmiert. Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen seien die Denkmäler mit neon-grüner und schwarzer Farbe besprüht worden, teilte die Polizei mit.

Am Sonntag ist in Deutschland zum Volkstrauertag an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft erinnert worden.