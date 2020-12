Unbekannte brechen in Vereinsheim ein und kochen Gulasch

Ein Einbrecher benutzt ein Brecheisen, um eine Tür zu öffnen. Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild

Sankt Wendel Unbekannte sind in ein Vereinsheim eines Hundesportvereins eingedrungen, haben Bier getrunken und sich eine Gulaschsuppe gekocht. Die Suppe sei in der Tiefkühltruhe des Vereinsheims im saarländischen Sankt Wendel gelagert gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

