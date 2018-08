später lesen Unbekannte entwenden meterweise Baugerüst Teilen

Diebe haben in Gensingen (Kreis Mainz-Bingen) 52 Meter eines Baugerüsts mitgehen lassen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Gerüst war demnach an einer Halle in einem Industriegebiet aufgebaut. dpa