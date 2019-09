Unbekannte greifen 29-Jährigen mutmaßlich mit Messer an

Ein Polizeiwagen mit Blaulicht. Foto: Friso Gentsch/Archivbild.

Neunkirchen Unbekannte sollen einen 29-Jährigen in Neunkirchen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Zeugen hatten am frühen Samstagmorgen den Mann blutend in einer Straße gesehen und die Polizei alarmiert, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa