später lesen Unbekannte klauen 25 Hühner aus einem Stall FOTO: Jan Woitas

Unbekannte haben einen Hühnerstall in Unkel (Landkreis Neuwied) aufgebrochen und 25 Hühner gestohlen. Wie die Täter die Tiere transportieren, sei bisher unbekannt, sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitag. Auffällige Reifenspuren seien nach der Tat in der Nacht auf Donnerstag nicht entdeckt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. dpa