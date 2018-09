später lesen Unbekannte knacken zum dritten Mal dasselbe Auto Teilen

Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr haben Diebe das Auto einer 56-Jährigen in Kaiserslautern durchwühlt. Das gab die Polizei bekannt. In der Nacht zu Donnerstag öffneten die Täter das Auto der Frau und erstmals auch den daneben geparkten Wagen ihres Lebensgefährten. dpa