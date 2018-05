später lesen Unbekannte lassen Damwild aus Gehege Teilen

Unbekannte Täter haben in Kastel-Staadt (Kreis Trier-Saarburg) das Gatter eines Damwildgehege geöffnet. So seien in der Nacht zum Montag insgesamt neun Tiere entwichen, teilte die Polizei am Montag in Saarburg mit. Darunter hätten sich auch der Zuchthirsch sowie trächtige Alttiere befunden. Die Beamten gehen von einer mutwilligen Tat aus. Der Sachschaden belaufe sich auf rund 2000 Euro. dpa