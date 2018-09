später lesen Unbekannte mähen 2000 Quadratmeter eines Feldes nieder Teilen

Unbekannte haben nahe Hellenhahn-Schellenberg (Westerwaldkreis) rund 2000 Quadratmeter eines Maisfeldes mit einem Auto niedergewalzt. Der Landwirt hatte am Samstag bemerkt, dass in seinem Feld viele Schneisen und Kreise sind, wie ein Polizeisprecher am Sonntag berichtete. dpa