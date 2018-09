später lesen Unbekannte Obstdiebe stehlen mehrere Zentner Birnen Teilen

Twittern

Teilen



Obstdiebe haben in Schönborn im Taunus zwei Birnbäume auf einer umzäunten Wiese geplündert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verschwanden bereits in der vergangenen Woche mehrere Zentner Obst. dpa