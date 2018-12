später lesen Unbekannte schneiden Weihnachtsbaum-Spitzen ab FOTO: Stefan Sauer FOTO: Stefan Sauer Teilen

Rund 50 Weihnachtsbäumen sind in einer Schonung bei Brodenbach (Kreis Mayen-Koblenz) die Spitzen abgeschnitten worden. Die erntereifen Bäume seien somit für das laufende Weihnachtsgeschäft „praktisch wertlos“ geworden, teilte die Polizei in Brodenbach am Montag mit. dpa