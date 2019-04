später lesen Unbekannte sprengen Geldautomat in Dannstadt-Schauernheim Teilen

Twittern

Teilen



Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen einen Geldautomaten in Dannstadt-Schauernheim (Rhein-Pfalz-Kreis) gesprengt. Verletzt wurde bei der Sprengung in einem Bankgebäude niemand, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. dpa