Unbekannte sprengen Geldautomat und fliehen

Ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa

Strohn/Daun Unbekannte haben im Landkreis Vulkaneifel einen Geldautomat gesprengt und anschließend die Flucht ergriffen. Anwohner alarmierten am Freitagmorgen gegen 4.17 Uhr die Polizei wegen einer Detonation in einer Bankfiliale in Strohn, wie die Inspektion in Daun berichtete.

