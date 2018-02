später lesen Unbekannte sprengen Geldautomaten: Flucht mit der Beute FOTO: Handout FOTO: Handout Teilen

Unbekannte haben im rheinhessischen Oppenheim den Geldautomaten einer Bankfiliale gesprengt und einen Betrag in zunächst unbekannter Höhe erbeutet. Bei der Tat vom frühen Samstagmorgen entstand zudem beträchtlicher Sachschaden, wie die Polizei mitteilte. Die Sprengung wurde erst nach fast einer dreiviertel Stunde bemerkt, weil der Automat in einem gewerblich genutzten Gebiet in einem Nebenraum der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz steht. Die Täter griffen sich alle Geldkassetten aus dem Automaten und flüchteten. dpa