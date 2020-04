Unbekannte stehlen tonnenschweren Container

Haßloch Einen besonders großen Behälter benötigten offenbar unbekannte Diebe in Haßloch (Landkreis Bad Dürkheim). Sie stahlen einen rund zwei Tonnen schweren Container von einem Feld, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Den Inhalt des Containers - Folie zur Abdeckung von Spargelfeldern - ließen die Unbekannten am Feldrand zurück. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die am Montagabend ein „entsprechend großes Fahrzeug“ mit einem Hakenlift oder einem Kran an dem Feld gesehen haben.