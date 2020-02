Unbekannte Substanz verletzt dreizehn Polizisten auf Wache

Neustadt/Weinstraße Durch eine zunächst nicht näher bekannte Substanz sind in der Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße 13 Polizisten leicht verletzt worden. Die Beamten erlitten Polizeiangaben zufolge leichte Atemwegsreizungen, ihnen wurde schwindlig und sie hatten Kopfschmerzen.

Polizisten wollten demnach am Montagabend sichergestellte Gegenstände überprüfen, dabei wurde die Substanz in den Räumen der Inspektion freigesetzt. Genauere Angaben machte die Polizei am Abend nicht. Die Wache wurde vorübergehend geräumt, der Betrieb war für etwa drei Stunden eingeschränkt. Auch die Straße vor der Inspektion war kurze Zeit gesperrt. Die Polizei will weiter untersuchen, wie es zu dem Vorfall kam.