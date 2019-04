später lesen Unbekannte überfallen Kiosk Teilen

Zwei unbekannte Männer haben in Speyer einen Kiosk überfallen und mehrere hundert Euro erbeutet. Die dunkel gekleideten Täter bedrohten am Montag den Betreiber des Kiosks mit vorgehaltener Schusswaffe und forderten ihn auf, Bargeld auszuhändigen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. dpa