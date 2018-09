später lesen Unbekannte verletzen 19-Jährigen und rauben ihn aus FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Zwei unbekannte Männer haben in Mainz auf einen 19-Jährigen eingeschlagen und ihn mit einem Messer verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte das Opfer am frühen Morgen mit dem Handy telefoniert, als die Unbekannten ihm von hinten das Telefon aus der Hand rissen. dpa