Unbekannte werfen Stein auf Auto: Frau am Kopf getroffen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/Archiv.

Enkenbach-Alsenborn/Kaiserslautern Unbekannte haben in der Westpfalz über eine Gartenmauer hinweg einen Stein auf ein Auto geworfen. Als die Fahrerin am Samstag in Enkenbach-Alsenborn (Landkreis Kaiserslautern) anhielt und ausstieg, um sich den Schaden anzusehen, flog ein zweiter Stein, wie die Polizei in Kaiserslautern mitteilte.

