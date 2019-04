später lesen Unbekannte wollen Feuer an Wohnhaus legen Teilen

Mindestens zwei Täter haben versucht, ein Wohnhaus in Langsur in Brand zu setzen. Sie hätten am Donnerstag eine brennbare Flüssigkeit in den Vorgarten und gegen die Hauswand gekippt und daraufhin angezündet, teilte die Polizei in Trier am Dienstag mit. dpa