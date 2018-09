später lesen Unbekannte zündeln mehrfach in Kirche FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Unbekannte haben wiederholt in der Sankt-Lubentius-Kirche in Kobern (Landkreis Mayen-Koblenz) gezündelt. Am Montagmorgen stellte die Küsterin fest, dass ein Altartuch angekokelt war, wie die Polizei Brodenbach am Mittwoch mitteilte. dpa