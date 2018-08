später lesen Unbekannte zünden sechs Linienbusse an: 150 000 Euro Schaden FOTO: Marcel Kusch FOTO: Marcel Kusch Teilen

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Prüm in der Eifel sechs Linienbusse abgefackelt. Dabei entstand ein Schaden von rund 150 000 Euro. Menschen wurden nach Angaben der Polizei in Wittlich nicht verletzt. dpa