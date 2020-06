Unbekannter attackiert 35-Jährigen nach Streit mit Messer

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Bingen/Mainz Nach einem Streit an einem Imbiss in Bingen-Büdesheim (Landkreis Mainz-Bingen) ist ein Mann von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert und verletzt worden. Der 35-Jährige habe mehrere Messerstiche in den Oberkörper erlitten, teilte die Polizei am Samstagabend mit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa