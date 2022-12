Vulkaneifel : Unbekannter gießt ätzende Flüssigkeit in Briefkasten

Hillesheim/Daun Ein Unbekannter hat am Samstag in Hillesheim in der Vulkaneifel eine ätzende Flüssigkeit in den Briefkasten eines Hauses gegossen. Um welche Substanz es sich handelt, war nach Angaben der Polizei in Daun zunächst ungeklärt.

Die Chemikalie beschädigte den in die Wand eingelassenen Kasten und die darin befindliche Post.

Die Polizei geht davon aus, dass es zwischen dem Vermieter und dem Mieter des Einfamilienhauses Streitigkeiten gab. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Eine Gefahr für Menschen oder Umwelt bestand laut Polizei nicht.

