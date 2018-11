später lesen Unbekannter legt Feuer in Herrenumkleide in Schwimmbad FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Ein Unbekannter soll in der Herrenumkleide eines Schwimmbades in Mainz Kleidung angezündet und so zwei Spinde in Brand gesetzt haben. Verletzt wurde niemand, es entstand lediglich ein Schaden an den Schränken und der darin aufbewahrten Kleidung, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. dpa