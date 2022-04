Verkehr : Unbekannter schießt dreimal auf Auto und flüchtet

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Neunkirchen Eine unbekannte Person soll auf dem Autobahnzubringer der Autobahn 8 in Neunkirchen im Saarland dreimal auf ein Auto geschossen haben. Der wohl männliche Täter sei in der Nacht zu Donnerstag aus seinem Auto ausgestiegen und habe mit einer Pistole auf das Auto vor ihm geschossen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Tat habe sich laut Zeugen im Neunkirchner Stadtteil Wellesweiler ereignet.

Anschließend sei er wieder in sein Fahrzeug gestiegen und mit hoher Geschwindigkeit auf die A8 in Fahrtrichtung Zweibrücken aufgefahren. Das Auto des Tatverdächtigen sei schon vorher wegen seiner extrem schnellen Fahrweise aufgefallen. Die geschädigten Personen aus dem angeschossenen Auto seien bislang nicht bekannt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

