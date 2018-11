später lesen Unbekannter schießt Katze an: Zustand trotz Not-OP kritisch Teilen

Twittern

Teilen



Ein Unbekannter hat in Bergen (Landkreis Birkenfeld) eine Katze angeschossen. Der Schuss auf das Tier erfolgte am Donnerstag, und noch immer schwebt es in Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. dpa