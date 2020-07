Unbekannter schießt mit Armbrust auf Wohnhaus

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bechhofen Mit einer Armbrust hat ein Unbekannter im pfälzischen Bechhofen auf ein Wohnhaus geschossen. Der Bolzen beschädigte am Dienstag die Regenrinne, prallte von ihr ab und wurde in einem Nachbargarten gefunden, wie die Polizei erst am Samstag mitteilte.

