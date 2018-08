später lesen Unbekannter setzt Lagerhalle in Brand: 10 000 Euro Schaden FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Twittern

Teilen



Ein Unbekannter soll im Rhein-Pfalz-Kreis eine leerstehende Lagerhalle in Brand gesetzt haben. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zum Montag in Bobenheim-Roxheim. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von Brandstiftung aus. dpa