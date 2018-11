später lesen Unbekannter wirft Katze aus fahrendem Auto Teilen

Twittern

Teilen



Ein Unbekannter hat in Bad Bergzabern (Landkreis Südliche Weinstraße) eine Katze aus einem fahrenden Auto geworfen. Passanten beobachteten am Samstag, wie die rot-weiße Perserkatze aus dem Fenster des Autofahrers flog, so ein Polizeisprecher am Sonntag. dpa