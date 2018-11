später lesen Unbekannter zeigt Hitlergruß im Zug und schlägt Fahrgast Teilen

Ein Unbekannter hat in einer Regionalbahn von Mainz nach Bad Kreuznach mehrfach den Hitlergruß gezeigt und einen Fahrgast angegriffen. Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, beschimpfte der Mann am späten Samstagabend zunächst eine Reisegruppe mit rechtsradikalen und rassistischen Äußerungen und zeigte den Hitlergruß. dpa