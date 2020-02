Unbekannter zerkratzt mehrere Autos: 60 000 Euro Schaden

Blick auf das Hinweisschild eines Polizeireviers. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild.

Zweibrücken Ein Unbekannter hat auf dem Gelände eines Autohauses in Zweibrücken 13 Gebrauchtwagen beschädigt und dabei einen Schaden von rund 60 000 Euro angerichtet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, zerkratzte und verbeulte der mutmaßliche Täter die Autos in der Nacht zu Mittwoch vermutlich mit einem längeren massiven Gegenstand.



