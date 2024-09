Monarchin auf Zeit „Unbeschreiblich“: Charlotte Weihl neue Deutsche Weinkönigin

Die bisherige Amtsinhaberin Eva Brockmann nahm in Neustadt bewegt Abschied. „Ganz sicher werde ich in den ersten Tagen und Wochen den Trubel ein bisschen vermissen“, sagte die 25-Jährige. „Aber heute Abend ist es endgültig vorbei. Ich freue mich auf das, was jetzt vor mir liegt.“