Unbeständiges Wetter mit Gewittergefahr: auch Hagel möglich

Offenbach Kräftige Gewitter, Starkregen, und auch Hagel ist möglich: Ein aufziehendes Tief führt in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Donnerstag zu unbeständigem Wetter. Sogar Hagel ist nicht ausgeschlossen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

