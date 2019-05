später lesen Unbeständiges Wetter mit Regen: Temperaturen wieder milder Teilen

Das Wetter bleibt unbeständig: In Rheinland-Pfalz und im Saarland soll es zwar etwas milder werden, Regen fällt aber immer wieder. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte, gibt es Sonne und wolkenfreien Himmel vor allem im Saarland nur selten zu sehen. dpa