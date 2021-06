Unbeständiges Wetter mit Schauern und Gewittern

Ein Blitz hellt hinter dunklen Wolken auf. Foto: Fabian Sommer/dpa

Offenbach Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich auf unbeständiges Wetter mit Schauern und Gewittern einstellen. Am Dienstag zieht im Tagesverlauf von Südwesten her Regen auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.