Unbeständiges Wetter: Neuschnee in der Nacht zum Dienstag

Nebel hängt in leicht verschneiten Bäumen. Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild

Offenbach Dichte Wolken bestimmen zu Beginn der Woche das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Vor allem im Norden von Rheinland-Pfalz bleibt der Himmel am Montag bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Im Süden des Landes sowie im Saarland gibt es teils auch größere Auflockerungen. Die Temperaturen liegen zwischen -1 und 3 Grad.

In der Nacht zum Dienstag schneit es. Dabei werden nach DWD-Vorhersage im Flachland 2 bis 6 Zentimeter, im Bergland 5 bis 13 Zentimeter Neuschnee erwartet. In höheren Lagen gibt es auch tagsüber noch Schneefälle oder Schneeregen, in tieferen Lagen geht der Niederschlag dann in Regen über. Die Höchstwerte liegen am Dienstag zwischen 2 und 5 Grad.