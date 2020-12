Unbewohntes Haus stürzt mitten in der Nacht ein

Idar-Oberstein Mit einem kräftigen Rumms haben die Weihnachtstage für Menschen in Idar-Oberstein (Landkreis Birkenfeld) begonnen: In ihrer Nachbarschaft stürzte mitten in der Nacht ein Haus ein. Das unbewohnte Anwesen war am frühen Donnerstagmorgen vermutlich wegen der alten Bausubstanz zusammengefallen, wie ein Polizeisprecher sagte.

