Unbewohntes Reihenhaus brennt aus: Brandursache unklar

Ein Feuer hat ein unbewohntes Reihenhaus in Pirmasens völlig zerstört. Der genaue Sachschaden stehe noch nicht fest, sagte der Stadtfeuerinspektor am Montag. Das Feuer war nach Angaben der Polizei am frühen Morgen im Erdgeschoss ausgebrochen und hatte auf das dreistöckige Haus übergegriffen. dpa