In einer Schule in Merzig ist am Montag eine giftige Chemikalie ausgetreten. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Ein Lehrer hatte die undichte Flasche mit Brom in einem Lagerschrank für Chemikalien entdeckt und Polizei und Feuerwehr alarmiert. dpa