Unerlaubt Auto gefahren: Polizei stoppt 16-Jährigen

Eine Polizeistreife fährt zu einem Einsatz. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild.

Saarlouis Ein Jugendlicher ist in Saarlouis hinter dem Steuer eines vollbesetzen Autos von der Polizei ertappt worden. Der 16-Jährige sei einer Streife mit dem Auto am vergangenen Freitagabend ohne Kennzeichen am Fahrzeug entgegengekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit.



