Wegen illegalen Tonaufnahmen in einer nicht-öffentlichen Sitzung hat die St. Ingberter CDU-Fraktion gegen einen städtischen Beamten Strafanzeige erstattet. Der persönliche Referent des Oberbürgermeisters Hans Wagner (parteilos) habe am 23. Januar „unerlaubterweise ein Diktiergerät mitlaufen lassen“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Frank Breinig am Freitag. Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk (SR) über die Anzeige berichtet. dpa