Agrarkultur Unesco-Urkunde für Queichwiesenbewässerung

Die traditionelle Queichwiesenbewässerung in der Pfalz hat eine Urkunde der Unesco als Immaterielles Kulturerbe der Menschheit erhalten. Innenminister Michael Ebling (SPD) nahm die Urkunde in Ottersheim bei Landau entgegen, wie das Innenministerium am Montag mitteilte. Die Unesco hatte die Queichwiesenbewässerung zusammen mit anderen traditionellen Bewässerungsformen im vergangenen Jahr bereits zum Immateriellen Kulturerbe der Menschheit ernannt.